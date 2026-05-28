США второй раз за два дня нанесли удары по военным объектам в Иране

Американские военные нанесли новые удары по объектам в Иране

Вооруженные силы США нанесли серию новых ударов по военным объектам на территории Ирана и перехватили запущенные оттуда боевые беспилотники. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщило агентство Reuters .

Целью воздушной атаки, по утверждению Белого дома, стал опорный пункт, который «представлял прямую угрозу» для безопасности американских военнослужащих и международных торговых судов.

Практически одновременно с этим иранское агентство Fars сообщило о взрывах. Они прогремели на южном побережье Исламской Республики, в районе Бандар-Аббаса.

Этот портовый город считается важнейшей военно-морской базой Ирана. Он расположен в непосредственной близости от Ормузского пролива.

В ночь на 26 мая американские войска также нанесли серию ударов по объектам в Иране. После этого Исламская республика пригрозила ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель.