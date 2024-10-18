«Передислокацию войск» КНДР в Россию обсудили в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел совещание по поводу якобы возможной передислокации войск КНДР в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, южнокорейское правительство обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию». Демарш КНДР назвали серьезной угрозой для национальной безопасности.
Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило о намерении более чем 1,4 миллиона молодых северокорейцев вступить или вернуться в ряды армии на фоне эскалации с Южной Кореей.
Военное противостояние между КНДР и Южной Кореей не предвидится, несмотря на напряженность, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
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