Аналитик Ким усомнился в военном столкновении КНДР и Южной Кореи на фоне обострения

Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, в беседе с RT высказал мнение, что военное противостояние между КНДР и Южной Корей не предвидится, несмотря на текущую напряженность.

Он отметил, что США и Южная Корея открыто стремятся устранить КНДР как государство и воссоединить ее с Южной Кореей.

По этой причине на территории последней регулярно проходят совместные американско-южнокорейские военные учения, в которые в последнее время также вовлекаются вооруженные силы Японии, Австралии и других.

Ким считает, что, если и произойдут провокации, инициатива будет исходить от США и южнокорейских военных, а не от Северной Кореи, при этом он не ожидает полноценного военного конфликта.