Более 1,4 млн северокорейцев захотели служить в армии на фоне конфликта с Южной Кореей

ЦТАК: за два дня более 1,4 млн корейцев захотели поступить в армию КНДР

Фото: РИА «Новости»

Более 1,4 миллиона молодых северокорейцев за два дня захотели поступить или вернуться в Корейскую народную армию на фоне эскалации конфликта с Южной Кореей. Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — сообщил ЦТАК.

МИД Северной Кореи 11 октября заявил, что южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство КНДР для распространения листовок.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

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