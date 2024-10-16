Более 1,4 млн северокорейцев захотели служить в армии на фоне конфликта с Южной Кореей

Более 1,4 миллиона молодых северокорейцев за два дня захотели поступить или вернуться в Корейскую народную армию на фоне эскалации конфликта с Южной Кореей. Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — сообщил ЦТАК.
МИД Северной Кореи 11 октября заявил, что южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство КНДР для распространения листовок.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.
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