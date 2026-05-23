Германии необходимо оставить у себя работавшую на газе трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ТЭЦ в Лубмине, а не передавать Украине. Как сообщило РИА «Новости» , такое заявление выпустила фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Глава комитета фракции по экономической политике Лейф Эрик Хольм отметил, что Германия и без того пострадала от роста цен на энергоносители и демонтаж рабочей станции для передачи стране, причастной к подрыву газопроводов, не имеет никакого смысла.

«После окончания конфликта на Украине газ снова может пойти по „Северному потоку“. Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки „Северного потока — 2“ помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности. Поэтому необходимая для этого энергетическая установка должна оставаться на своем месте», — заявил Хольм.

В конце апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство рассматривает возможность строительства первого термоядерного реактора для производства электроэнергии. Он подчеркнул, что это решение станет прорывом в немецком энергосекторе.

При этом еще в конце марта Мерц подчеркивал, что вопрос возвращения Германии к атомной энергетике не стоит, хотя власти сожалеют о таком решении.