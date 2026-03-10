Мерц назвал необратимым отказ Германии от атомной энергетики

Германия уже не вернется к атомной энергетике, хотя власти и сожалеют о таком решении. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, запись которой опубликовал YouTube-канале DWS News .

Мерц заявил, что разделяет позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой. При этом канцлер подчеркнул, что для Германии вопрос уже не имеет принципиального значения.

«Это решение необратимо. Я сожалею об этом, но это так. Сейчас мы сосредоточены на энергетической политике, которую необходимо оптимизировать и развивать сети», — заявил он.

В 2011-м правительство бывшего канцлера Ангелы Меркель решило полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Позже власти продлили работу трех последних АЭС до середины апреля 2023-го из-за отказа от российского газа. После этого Германия окончательно остановила станции «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».