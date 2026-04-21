«Это будет революцией». В Германии анонсировали запуск термоядерного реактора

Мерц: в Германии появится первый в стране термоядерный реактор

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах запустить первый термоядерный реактор. Об этом он рассказал на Ганноверской ярмарке, сообщили на сайте бундестага.

Канцлер осмотрел выставку вместе с президентом Бразилии Лулой да Силвой. В ходе беседы Мерц заявил, что немецкая промышленность якобы процветает в таких важных областях, как робототехника, искусственный интеллект, электронная мобильность и термоядерные технологии.

Канцлер добавил, что в федеральном правительстве включили термоядерные технологии в высокотехнологичную повестку дня. Кроме того, они планируют первый термоядерный реактор в Германии.

«Это будет революцией в производстве энергии и энергоснабжении нашей страны», — подчеркнул он.

