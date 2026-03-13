Пентагон рассказал о расследовании удара по иранской школе для девочек

Расследовать удар по школе для девочек в Иране поручили независимому следователю

Центральное командование США (CENTCOM) назначило независимого военного следователя для расследования удара по школе в Иране, где 28 февраля погибли более 170 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Офицер, ведущий расследование, не входит в состав CENTCOM. Расследование будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы рассмотреть все обстоятельства», — процитировало его «Би-би-си».

Удар по начальной школе для девочек на юге Ирана произошел в первый день операции США и Израиля «Эпическая ярость». В результате погибли 168 учениц и 14 сотрудников учебного заведения.

По данным МИД Ирана, атаку совершили двумя крылатыми ракетами Tomahawk. Несмотря на то, что на боеприпасах нашли маркировку США, американский президент Дональд Трамп предположил, что Тегеран мог купить оружие и самостоятельно нанести удар по учебному заведению.