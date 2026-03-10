На ракете с места удара по иранской школе нашли американскую маркировку

Фрагменты ракеты, которой, как утверждает иранская сторона, атаковали школу для девочек в городе Минаб на юге страны, имеют маркировку, свойственную американским боеприпасам. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Согласно результатам анализа, проведенного The New York Times, на обломках ракеты, предположительно с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе, имеется маркировка американской крылатой ракеты», — заявили журналисты.

В материале отметили, что на представленных обломках есть серийные номера и прочие признаки, типичные для маркировки боеприпасов Пентагоном и его поставщиками. Вероятно, это части крылатой ракеты Tomahawk, произведенной в США не ранее 2014 года.

До этого телеканалы CNN и CBS News сообщили, что ВС США могли атаковать школу для девочек на юге Ирана из-за устаревших разведданных. Кроме того, сотрудник Центра изучения проблем нераспространения Сэм Лэйр узнал на кадрах с места ЧП именно Tomahawk.