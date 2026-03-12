В Иране заявили, что по школе в Минабе ударили 2 американскими ракетами Tomahawk
Удар по школе в Минабе 28 февраля нанесли двумя американскими ракетами Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.
«Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», — сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран сам мог ударить по начальной школе для девочек, используя приобретенные у неназванных лиц ракеты.
При этом, по информации The New York Times, на обломках боеприпаса обнаружили маркировку США.