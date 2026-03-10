Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе ракетой Tomahawk

Иран мог купить американские крылатые ракеты Tomahawk у неназванных лиц и использовать их для удара по школе для девочек. Об этом президент США Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, его процитировало издание TWZ .

«Как вы знаете, Tomahawk есть у многих других стран. Они покупают их у нас. Но я, безусловно, готов смириться с результатами отчета, независимо от того, что он покажет», — ответил Трамп на вопрос о том, как Иран получил ракету.

По данным издания, у страны нет Tomahawk на вооружении. Ранее NYT сообщила, что обломки ракеты, ударившей по начальной школе в Минабе, имеют маркировку США.

В результате атаки 28 февраля погибли порядка 170 человек, в том числе девочки в возрасте от семи до 12 лет. Телеканал CBS News сообщал, что удар мог быть трагической ошибкой: на устаревших разведданных здание школы идентифицировали как часть иранского военного объекта.