Пентагон проведет реформу системы закупок и преобразования армии

Американское оборонное ведомство к 2027 году поставит на вооружение ракеты большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Министр обороны США Пит Хегсет поручил провести реформы системы закупок и преобразования армии. Он планирует к 2026 году поставить беспилотники и средства поражения наземных и воздушных объектов в каждую дивизию, а также внедрить в войска систему управления на основе искусственного интеллекта.
Согласно распоряжению Хегсета, американская армия также модернизирует промышленность, чтобы обеспечить войска боеприпасами к 2028 году.
Ранее в Пентагоне разразился скандал из-за утечки данных через мессенджер Signal, сообщила Газета.ru. Президент Дональд Трамп после этого случая рекомендовал чиновникам перестать пользоваться приложением.
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