Трамп отреагировал на шокирующую утечку данных Пентагона через Signal

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал чиновникам своей администрации не пользоваться приложением Signal после скандала с утечкой военных планов. Об этом сообщил журнал The Atlantic .

Материал издания основывался на интервью с Трампом, позицию политика подтвердили также источники в Белом доме. Президент США в публичном поле ограничился только этим советом — притом, что власти уже начали расследование утечки секретных документов через мессенджер.

В США начались и проверки безопасности коммуникаций после публикаций информации о конфиденциальных военных операциях. Такие сведения случайно распространил глава Пентагона Пит Хегсет — он добавил в групповой чат Signal редактора The Atlantic Джеффри Голдберга

Источники NBC News утверждали, что Трамп после скандала переговорил с Хегсетом по телефону. Президент США заявил, что не одобряет действий министра. Кроме того, ранее появлялась информация и о том, что глава Пентагона делился секретными сведениями в чате с собственной женой.