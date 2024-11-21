Пентагон призвал к диалогу с Россией ради предотвращения ядерной угрозы

США следует поддерживать связь со всеми странами, в том числе с Россией, ради предотвращения ядерной угрозы. Об этом заявил на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости» .

Участники мероприятия спросили мнение контр-адмирала о подходе в отношении России, Китая и Северной Кореи в рамках стратегического сдерживания. Бьюкенен ответил, что американское правительство должно взаимодействовать со странами-соперниками. Он призвал восстановить предметный диалог и никогда не останавливать его.

«Никто не хочет ядерной войны, верно?» — сказал офицер.

Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. По ней агрессия со стороны одного участника военного блока станет считаться нападением всего блока с соответствующими последствиями.