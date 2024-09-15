В США назвали абсурдной идею о ядерной войне с Россией

Запад посчитал бы своей победой возможное начало ядерной войны с Россией. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам экономиста, идея победы Украины над Россией сама по себе абсурдна. И если что-то и может произойти, то только эскалация со стороны США и Великобритании.

«А затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют „победой“», — предположил он.

По словам профессора, западные политики, заявляющие о невозможности ядерного столкновения, ведут себя глупо и безответственно. Они просто не оставляют себе другого пути.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Западе «заигравшийся в войну политистеблишмент» почему-то верит, что русские не пересекут черту, а только пугают ответом на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории России. По его словам, ядерный конфликт никому не нужен, но не стоит накалять обстановку.