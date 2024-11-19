Путин подписал обновленную ядерную доктрину России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Согласно документу, агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.

Также из документа следует, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом страны, а госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Помимо этого, РФ оставляет за собой право использовать ЯО в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения.

Ядерное сдерживание, согласно доктрине, осуществляется при развертывании потенциальным противником средств ПВО, РСМД, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников.