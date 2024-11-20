Госдеп спокойно отреагировал на изменение ядерной доктрины России

Госдеп заявил, что США и другие страны НАТО не представляют угрозы для России

Россия изменила ядерную доктрину для того, чтобы запугать другие страны. Однако ни США, ни НАТО не представляют для нее прямой опасности, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом сообщил RT .

Журналисты попросили спикера прокомментировать принятие Основ госполитики России в области ядерного сдерживания в новой редакции. Миллер заявил, что российское руководство с 2022 года пыталось запугать другие страны, используя ядерную риторику.

«Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России», — сказал он.

Миллер заверил, что новая ядерная доктрина не заставит США изменить расстановку собственных ядерных сил. Он сообщил, что американцы продолжат делиться с Украиной разведывательными данными.

Президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину 19 ноября. Согласно этому документу, решение о применении ядерного оружия сможет принять глава государства.