Пентагон получил право возвращать обратно переданное ВСУ оружие

Пентагон обновил свою внутреннюю политику и дал себе право изымать оружие, выделенное для ВСУ. Об этом сообщил телеканал CNN .

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби подготовил в июле служебную записку, в которой говорится о возможности отзыва определенных видов вооружений и возвращения их на американские склады. Телеканал назвал такой шаг беспрецедентным решением, которое может сильно повлиять на распределение бюджета.

Благодаря новому праву Пентагон также получил возможность без лишних трат пополнить истощенные запасы американской армии. Если США воспользуются этим, Украина рискует потерять доступ к вооружениям на миллиарды долларов.

«Меморандум добавляет еще больше неопределенности к и без того туманной картине статуса поставок американского оружия на Украину в преддверии возможной встречи президента [США] Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе», — добавил CNN.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что дипломаты согласовали место встречи президентов. Позже Путин отметил, что может провести переговоры с Трампом в ОАЭ.