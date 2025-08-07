Место встречи Путина и Трампа согласовали

Место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовали. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Российская и американская стороны договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Началась проработка саммита.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — сказал Ушаков.

Место переговоров назовут позже. Ориентиром для встречи президентов обозначили следующую неделю. Пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка, добавил помощник президента.

Ранее Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.