США приняли участие в атаке Израиля на Иран

Удар по Ирану стал частью договоренностей с США. Атаку планировали месяцами, сообщил представитель Минобороны Израиля.

По информации газеты The Times of Israel, нападение на Иран стало совместной американо-израильской операцией, которую власти планировали несколько месяцев. В США подтвердили причастность к ударам и уточнили, что дату назначили пару недель назад.

«ВВС США участвуют в ударах по Ирану», — сказал американский чиновник каналу Al Jazeera.

Источники The New York Times заявили, что новые удары будут мощнее и масштабнее, чем атаки по ядерным объектам Ирана прошлом году. Тогда президент США Дональд Трамп утверждал, что иранская ядерная программа была уничтожена, однако позже выяснилось, что она была только остаблена.

Reuters заявило, что США наносят удары по республике с воздуха и моря. Информагенство уточнило, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, сейчас отсутствует в Тегеране и был переведен в безопасное место.