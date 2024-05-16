16 мая 2024, 06:41
Украинские пограничники расстреляли десятки людей при попытке переплыть реку Тиса
Рогов: пограничники расстреляли сбежавших от мобилизации украинцев
На Украине расстреляли десятки мужчин при попытке переплыть реку Тиса на границе с Румынией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости».
Украинцы переплывали реку Тиса, чтобы избежать мобилизации. Рогов рассказал, что собственные пограничники открывали по ним прицельный огонь и убивали прямо в воде.
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«Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. <…> Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей», — заявил он.
Рогов сообщил, что в Румынии обнаружили большое количество тел с огнестрельными ранениями. Однако, по его словам, этот факт замалчивали.
Заградотряды Вооруженных сил Украины расстреливали солдат, решивших сдаться в плен. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жителей южной части страны насильно и без должной подготовки отправляли в зону боевых действий.
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