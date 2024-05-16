Мир 16 мая 2024, 06:41 Украинские пограничники расстреляли десятки людей при попытке переплыть реку Тиса Рогов: пограничники расстреляли сбежавших от мобилизации украинцев Serhii Hudak/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

На Украине расстреляли десятки мужчин при попытке переплыть реку Тиса на границе с Румынией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости».

Украинцы переплывали реку Тиса, чтобы избежать мобилизации. Рогов рассказал, что собственные пограничники открывали по ним прицельный огонь и убивали прямо в воде.

Реклама

«Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. <…> Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей», — заявил он.

Рогов сообщил, что в Румынии обнаружили большое количество тел с огнестрельными ранениями. Однако, по его словам, этот факт замалчивали.

Заградотряды Вооруженных сил Украины расстреливали солдат, решивших сдаться в плен. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жителей южной части страны насильно и без должной подготовки отправляли в зону боевых действий.