Пенсионер из Румынии решил поступить в университет в 87 лет

Румынский 87-летний пенсионер Виорел Пинтилеску стал самым возрастным абитуриентом в этом году. Подробности сообщило местное издание «Газета Ясс».

Мужчина родом из Ясс, подал документы на зачисление в Университет естественных наук на факультет сельскохозяйственных наук по специализации «биология».

«Человек не должен… не может умереть глупым. <…> Было бы жаль не поступить в университет, потому что, во-первых, Яссы — это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет — это очень правильное занятие», — заявил пенсионер.

После окончания школы Пинтилеску призвали в армию, в которой он прослужил 35 лет. Решение поступить в вуз пришло после потери супруги.

Ранее в Румынии приняли без голосования законопроект об объединении с Молдавией. Далее законопроект должен рассмотреть сенат — верхняя палата парламента.