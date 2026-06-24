В нижней палате парламента Румынии приняли без голосования законопроект об объединении с Молдавией. Об этом сообщил ТАСС .

Инициативу внесла на рассмотрение в феврале евродепутат Диана Шошоака. По румынским законам, если парламентарии не рассмотрели законопроект на пленарном заседании и не отклонили в течение 45 дней, они считаются автоматически принятыми.

Далее законопроект должен рассмотреть Сенат — верхняя палата парламента.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что предоставляя территорию для поставок западного вооружения киевскому режиму, Молдавия все теснее сближается с НАТО.

Лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон рассказал, что Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России в Приднестровье.