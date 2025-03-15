AFP: Павел Дуров с разрешения суда улетел из Франции в ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай с разрешения суда. Об этом сообщило агентство France Presse .

Французская полиция задержала Дурова в парижском аэропорту 24 августа прошлого года, но позже отпустила под залог, запретив покидать страну. Его обвиняют в мошенничестве, анонимной криптологии, а также соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии.

В декабре бизнесмен впервые дал показания в суде. На вопросы журналистов он ответил, что доверяет французскому правосудию.

Позже радиостанция FranceInfo сообщила, что Дуров пообещал улучшить мониторинг сообщений в мессенджере, чтобы предотвращать распространение материалов об эксплуатации детей.