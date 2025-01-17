Павел Дуров пообещал на суде во Франции улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров обещал судьям во Франции улучшить регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил мессенджера. Об этом сообщила радиостанция FranceInfo.

На допросах в декабре Дуров заявил, что процедуры модерации будут улучшены. По его словам, каждый месяц соцсеть удаляет «от 15 до 20 миллионов аккаунтов в мире за нарушение законодательства».

Предприниматель отметил, что связанные с педофилией материалы в Telegram удаляют в день их появления. Кроме того, платформа активно сотрудничает с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей.

Согласно информации Franceinfo, с момента задержания Дурова Telegram ответил на 100 запросов французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN).

Несмотря на применяемые Дуровым меры, преступники стали чаще использовать Telegram. В период с 2017 по 2024 год зафиксировали свыше двух тысяч преступлений, совершенных через мессенджер.

Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде в начале декабря 2024 года. Полиция задержала его 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Судья освободил бизнесмена под надзор с запретом на выезд из Франции. После произошедшего Telegram изменил политику безопасности.