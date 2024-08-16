Патрушев раскрыл планы Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Патрушев: НАТО хочет лишить Россию выхода в Балтийское море

Фото: РИА «Новости»

Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, чтобы превратить его во внутреннее море Североатлантического альянса. Об этом в интервью «Известиям» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где нарастить свое присутствие», — сказал он.

По мнению Патрушева, США и их союзники игнорируют международные договоренности ради того, чтобы нарастить свое величие в Мировом океане. Для достижения указанной цели они используют Швецию и Финляндию.

Также помощник президента отметил, что американцы сделали из Украины антироссийский проект. Ради интересов США киевский режим поступился суверенитетом и лишился некоторых территорий.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ об образовании Морской коллегии для улучшения эффективности морской политики. Председателем коллегии назначили Николая Патрушева.

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