Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, чтобы превратить его во внутреннее море Североатлантического альянса. Об этом в интервью «Известиям» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где нарастить свое присутствие», — сказал он.

По мнению Патрушева, США и их союзники игнорируют международные договоренности ради того, чтобы нарастить свое величие в Мировом океане. Для достижения указанной цели они используют Швецию и Финляндию.

Также помощник президента отметил, что американцы сделали из Украины антироссийский проект. Ради интересов США киевский режим поступился суверенитетом и лишился некоторых территорий.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ об образовании Морской коллегии для улучшения эффективности морской политики. Председателем коллегии назначили Николая Патрушева.