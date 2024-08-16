Американцы превратили Украину в антироссийский проект. Ради интересов США она поступилась суверенитетом и лишилась некоторых территорий, заявил в интервью «Известиям» помощник президента России Николай Патрушев.

Он напомнил, что именно Запад привел к власти нынешнее руководство Украины, накачал ее оружием и снабдил разведданными. Патрушев заявил, что США превратили страну в военный антироссийский проект. Помощник президента обратил внимание на то, что ради американских интересов пострадали рядовые украинцы.

«Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», — сказал он.

По информации Патрушева, нападение на Курскую область спланировали при участии натовских спецслужб, несмотря на заверения США в непричастности. Помощник президента напомнил, что ложь и провокации характерны для политики НАТО.