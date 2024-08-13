Путин назначил председателем созданной Морской коллегии Патрушева

Созданная в России Морская коллегия займется развитием Военно-морского флота РФ, защитой национальных интересов в Арктике и обеспечением морской деятельности. Это следует из указа о создании и утверждении новой структуры президента Владимира Путина. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Председателем новой структуры стал помощник президента России Николай Патрушев. Кроме того в состав Морской коллегии войдут три Совета, между которыми разделят полномочия для кураторства и поддержки.

В состав коллегии также включили вице-премьера Юрия Трутнева, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу МЧС Александра Куренкова, министра сельского хозяйства Оксану Лут, министра транспорта Романа Старовойта, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра топлива и энергетики Сергея Цивилева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, а также глав «Росатома» Алексея Лихачева и «Новатэка» Леонида Михельсона.

О создании Морской коллегии России в конце июля помощник президента Николай Патрушев сообщил на совещании по созданию судостроительной отрасли в Рыбинске. Он пояснил, что основной задачей структуры станет координация деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане.