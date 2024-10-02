Пассажир самолета успел снять летящие на Израиль иранские ракеты

NYP: летящие на Израиль иранские ракеты сняли с пассажирского самолета

Пассажир самолета British Airways снял на видео залп иранских ракет, летящих на Израиль. Об этом сообщила газета New York Post .

Воздушное судно направлялось в Дубай. На кадрах видно, как вереница огней взмывает над ярко освещенной страной. Последствия удара не попали в объектив камеры.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал Израиль в ответ на ликвидацию генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Порядка 90% ракет достигли израильских целей, для удара Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah.

В отражении атаки на Израиль участвовали французские военные. Для этого государство мобилизовало средства на Ближнем Востоке.

Американские корабли не смогли защитить Израиль от иранской атаки. Передовым судам ВМС США не удалось перехватить ракеты.