«Не удалось перехватить». США не смогли защитить Израиль от иранских ракет

У кораблей ВМС США не получилось перехватить ракеты, которые Иран пустил в сторону Израиля. Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA.
«Даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты», — заявили журналисты.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной. По его словам, этот конфликт не случился бы, если бы страну не возглавлял Джо Байден.
Вечером 1 октября иранские военные начали массированную ракетную атаку в сторону еврейского государства, выпустив около 500 ракет. Как позже заявили в ЦАХАЛ, благодаря работе средств противовоздушной обороны, удары исламской республики обернулись минимальным ущербом для страны.
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