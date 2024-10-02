«Не удалось перехватить». США не смогли защитить Израиль от иранских ракет

У кораблей ВМС США не получилось перехватить ракеты, которые Иран пустил в сторону Израиля. Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA .

«Даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты», — заявили журналисты.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной. По его словам, этот конфликт не случился бы, если бы страну не возглавлял Джо Байден.

Вечером 1 октября иранские военные начали массированную ракетную атаку в сторону еврейского государства, выпустив около 500 ракет. Как позже заявили в ЦАХАЛ, благодаря работе средств противовоздушной обороны, удары исламской республики обернулись минимальным ущербом для страны.