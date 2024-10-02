Французские военные участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль

Военные Франции принимали участие в отражении ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Эммануэля Макрона.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу», — заявили в канцелярии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две базы Военно-воздушных сил Израиля и штаб разведки «Моссад». Иран мог ударить по израильской экономической инфраструктуре, но не стал этого делать, сообщил начальник Генштаба Мохаммад Багери.

Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные в сторону Израиля. Экс-президент США Дональд Трамп ранее назвал атаку Ирана на Израиль войной.