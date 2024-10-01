Девять из 10. КСИР отчитался о ракетных ударах по Израилю

Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили представители Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Военные отметили, что самые современные системы ПВО не смогли предотвратить ракетную атаку.

«Несмотря на то, что этот район был защищен самыми передовыми и обширными системами обороны, 90% выстрелов успешно поразили цели», — процитировало КСИР агентство ISNA.

Представители КСИР добавили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и ряда других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Иран сумел пробить хваленый «Железный купол» — израильскую систему ПВО. По словам эксперта, все заявления о преимуществах системы — откровенная ложь.