Путин заявил, что партнерство России и Вьетнама поддерживает стабильность в мире

Россия и Вьетнам выстраивали отношения в формате всеобъемлющего стратегического партнерства. Эта связь выгодна не только обеим странам, но и обеспечивает стабильность в регионе и мире. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на Государственном обеде в честь лидера Вьетнама То Лама в Грановитой палате Московского Кремля, сообщила пресс-служба главы государства.

Российский лидер поблагодарил членов вьетнамской делегации за плодотворные переговоры. Он отметил, что отношения двух стран прошли проверку временем и богаты примерами взаимовыручки.

«И такое российско-вьетнамское подлинно стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам, на деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру», — сказал президент.

Переговоры Путина с То Ламом прошли 9 сентября. Президент анонсировал безвизовый режим и открытие научного центра.