Путин анонсировал безвизовый режим для граждан Вьетнама

В ближайшем будущем Россия планирует ввести безвизовый режим для вьетнамских граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам беседы с главой социалистической республики То Ламом, сообщил ТАСС .

«Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам откроют новую лабораторию по профилактике и контролю эпидемий в Ханое. Площадкой для нее стал Российско-вьетнамский тропический центр, где ученые двух стран совместно работают над сложными задачами.

По спросу у туристов из России Вьетнам обошел ОАЭ. Рост интереса к этому направлению достиг 155% за счет расширения перевозки в Дананг.