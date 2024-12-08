NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже показала его готовность к уступкам

Президент Украины Владимир Зеленский использовал поездку на открытие собора Парижской Богоматери для лоббирования своих интересов. Он встретился с избранным лидером США Дональдом Трампом и показал готовность к дипломатии, сообщила газета The New York Times .

Переговоры политиков прошли в Елисейском дворце с подачи президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский впервые встретился с Трампом после его победы на президентских выборах.

Автор статьи сообщил, что украинский президент попытался склонить американца на свою сторону в будущем дипломатическом урегулировании конфликта с участием России. Зеленский доказал Трампу, что готов изменить позицию и согласиться на переговоры с Россией.

«То, что происходит сейчас, — это лишь первый акт прелюдии к предстоящим переговорам», — заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Команда Трампа встретилась с представителями офиса президента Украины и не одобрила их идею о возвращении границ начала 2022 года. Западные специалисты допустили, что по окончании конфликта страну поделят на несколько зон влияния.