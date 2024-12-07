Окончание боевых действий на Украине в 2025 году назвали маловероятным

Агентство Fitch усомнилось в подписании мирного договора по Украине в 2025 году

Боевые действия на территории Украины в 2025 году продолжатся в текущих широких пределах. Об этом говорится в прогнозе американского рейтингового агентства Fitch по оценке экономического состояния страны.

Авторы отметили, что усиление военной поддержки Запада даст украинским властям шанс предотвратить дальнейшее наступление российских войск, чтобы не потерять еще большие территории.

Заявленную цель новой администрации США по прекращению боевых действий и привлечению противоборствующих сторон к переговорам в агентстве сочли маловероятной. Подготовленные советниками Трампа версии соглашений о мирном урегулировании потребуют значительных уступок от каждой из сторон, на которые они вряд ли согласятся.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября впервые допустил начало мирных переговоров для прекращения боевых действий.

Он заявил, что готов признать потерю отошедших к России областей, если оставшуюся часть страны примут в НАТО. По мнению Зеленского, прекращение огня позволит начать дипломатический процесс по возвращению утраченных территорий.

По данным СМИ, избранному президенту США Дональду Трампу члены команды подготовили три различных плана по достижению мирного урегулирования на Украине. Но не один из них не предусматривает приглашение страны в Североатлантический альянс.

Больше всего известно о содержании предложения специального представителям по Украине Кита Келлога. Оно свелось к тому, что украинские власти нужно склонять к переговорам, ограничивая поставки оружия, а Россию поставить перед выбором: вступить в диалог или столкнуться с Украиной, которая получит все доступные виды вооружений.