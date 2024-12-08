Команде Трампа не понравились идеи Ермака о границах Украины 2022 года
НВ: Команда Трампа отвергла идеи Ермака о границах Украины 2022 года
Встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с командой избранного президента США Дональда Трампа прошла неудачно, несмотря на все заявления офиса Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщила политический обозреватель издания «НВ» Юлия Забелина.
Она пояснила, что вице-президент Джей Ди Вэнс попросил подготовить справку на Ермака перед встречей, чтобы понять, кто он такой. В результате политику предоставили в том числе очень негативные отзывы о будущем госте.
«Ермак привез определенные предложения: о границах 2022 года и о вступлении Украины в НАТО. Все инициативы представители Трампа встретили прохладно, если не сказать негативно», — заявила Забелина.
Журналистка добавила, что глава офиса Зеленского сам ухудшил положение, приукрасив положение дел на фронте, хотя у американской разведки есть все данные и они имеют представление о реальном положении дел.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече Ермака и представителей команды Трампа сообщила, что украинская делегация по итогам переговоров заявила о готовности подписать соглашение о прекращении огня, при условии, если мир станет «долгосрочным и устойчивым».
Ранее агентство Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп выберет один из трех сценариев по урегулированию конфликта на Украине, который подготовили члены его команды: бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл, вице-президент Джей-Ди Вэнс и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Ни один из проектов не предусматривает вступление Украины в НАТО.