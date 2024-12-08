Команде Трампа не понравились идеи Ермака о границах Украины 2022 года

Встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с командой избранного президента США Дональда Трампа прошла неудачно, несмотря на все заявления офиса Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщила политический обозреватель издания «НВ» Юлия Забелина .

Она пояснила, что вице-президент Джей Ди Вэнс попросил подготовить справку на Ермака перед встречей, чтобы понять, кто он такой. В результате политику предоставили в том числе очень негативные отзывы о будущем госте.

«Ермак привез определенные предложения: о границах 2022 года и о вступлении Украины в НАТО. Все инициативы представители Трампа встретили прохладно, если не сказать негативно», — заявила Забелина.

Журналистка добавила, что глава офиса Зеленского сам ухудшил положение, приукрасив положение дел на фронте, хотя у американской разведки есть все данные и они имеют представление о реальном положении дел.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече Ермака и представителей команды Трампа сообщила, что украинская делегация по итогам переговоров заявила о готовности подписать соглашение о прекращении огня, при условии, если мир станет «долгосрочным и устойчивым».

Ранее агентство Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп выберет один из трех сценариев по урегулированию конфликта на Украине, который подготовили члены его команды: бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл, вице-президент Джей-Ди Вэнс и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Ни один из проектов не предусматривает вступление Украины в НАТО.