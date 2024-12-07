Урегулирование конфликта на Украине может пойти по одному из трех сценариев. В двух из них страну ждет разделение на части, сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano .

В первом случае контролируемая Россией часть Украины останется за ней, а «киевская» перейдет под крыло НАТО. Автор статьи предупредил, что российские и американские специалисты сочли такой вариант опасным.

Вторым вариантом развития событий станет превращение Украины в «европейский Израиль». Запад продолжит снабжать ее армию оружием, тратя на это большие деньги. Боевые действия в таком случае будут идти на постоянной основе.

Третьим вероятным сценарием итальянское издание назвало учреждение международной миссии и разделение территории между странами, которые не входят в НАТО. В их числе Китай и Индия.

О том, что Украине не удастся сохранить прежние границы, предупредил бывший депутат бундестага Германии, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он заявил, что власти упустили возможность заключить мирное соглашение с Россией, и теперь мировое сообщество поделит страну на части.