Парижская прокуратура анонсировала заявление по задержанию Дурова

Прокуратура Парижа, которая рассматривает дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, подготовит заявление для прессы. Его сделают 26 августа, сообщил ТАСС .

Представители прокуратуры не ответили на вопрос издания о том, по каким причинам арестовали предпринимателя, но уточнили, что ведомство опубликует полное заявление для прессы.

В МВД и Министерстве юстиции Франции давать комментарии по делу агентству отказались.

Дурова задержали во французском аэропорту Бурже 24 августа. По данным газеты Le Figaro, предприниматель летел из Азербайджана в Париж, чтобы там поужинать. В столице он планировал провести хотя бы один вечер.

Основателя мессенджера могут обвинить в причастности к пропаганде терроризма и мошенничества, потому что он отказался сотрудничать со следствием.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников.