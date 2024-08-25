Парижская прокуратура анонсировала заявление по задержанию Дурова
Прокуратура Парижа сделает заявление для прессы по аресту Дурова 26 августа
Прокуратура Парижа, которая рассматривает дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, подготовит заявление для прессы. Его сделают 26 августа, сообщил ТАСС.
Представители прокуратуры не ответили на вопрос издания о том, по каким причинам арестовали предпринимателя, но уточнили, что ведомство опубликует полное заявление для прессы.
В МВД и Министерстве юстиции Франции давать комментарии по делу агентству отказались.
Дурова задержали во французском аэропорту Бурже 24 августа. По данным газеты Le Figaro, предприниматель летел из Азербайджана в Париж, чтобы там поужинать. В столице он планировал провести хотя бы один вечер.
Основателя мессенджера могут обвинить в причастности к пропаганде терроризма и мошенничества, потому что он отказался сотрудничать со следствием.
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников.