Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине

Лавров заявил о взвешенной позиции Ватикана по украинскому конфликту

Ватикан придерживается взвешенной позиции по ситуации на Украине и сохраняет доверительный характер отношений с Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международным организациям Полом Ричардом Галлахером.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе беседы с представителем Ватикана рассказал о российских подходах к урегулированию украинского кризиса через ликвидацию первопричин.

«Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил Лавров.

Министр добавил, что в последний раз с секретарем Ватикана Галлахером встречался в 2021 году, и отметил, что отношения между Россией и Святым престолом остались по-прежнему доверительными и дружественными, несмотря на кардинальные изменения в мире.

«Мы информировали господина Галлахера о готовности российской стороны возобновить практику проведения политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и возобновить межмидовские целевые консультации», — подчеркнул Лавров.

В конце июня заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поставил под сомнение возможность визита папы римского в Россию.

Он пояснил, что количество католиков в стране очень маленькое, а любой зарубежный визит предстоятеля Церкви носит «пастырский характер».