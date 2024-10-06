Папа римский призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра напомнил о годовщине противостояния Израиля и ХАМАС. Он призвал прекратить боевые действия «на всех фронтах, особенно в Ливане». Видеозапись выступления понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News .

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке «повергла регион в страдания». Папа римский обратился к мировому сообществу с просьбой «покончить со спиралью мести и нападениями». Продолжение противостояния Израиля, ХАМАС, Ирана и «Хезболлы» может привести к еще более тяжелой войне, добавил понтифик.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года атаковало Израиль сотнями ракет и устроило рейды в приграничных районах. Боевики открыли огонь по ЦАХАЛ и местным жителям.

В октябре этого года по израильской территории ударили сразу с нескольких сторон: ракеты по стране выпустили ХАМАС, ливанское движение «Хезболла» и Иран. Армия Израиля продолжает операцию в секторе Газа, а также атакует военные объекты на территории Ливана.