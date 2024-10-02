Дырявый купол. Иран показал уязвимость израильской ПРО и послал сигнал Вашингтону

Вчерашний ответ Ирана на агрессию Израиля в Ливане и убийство практические всей верхушки руководства движения «Хезболла» был, как и в прошлый раз, ограниченным, хотя и более масштабным. По сообщениям израильских СМИ, Корпус стражей исламской революции выпустил от 200 до 500 ракет, большая часть из которых сумела преодолеть хваленый «Железный купол».

Разыграть карту в духе украинской «из 100 ракет неприятеля наши доблестные ПВО сбили 101» у Израиля не получилось: Всемирную паутину заполонили сотни фото и видеокадров, на которых отчетливо видно, как иранские ракеты поражают израильские наземные цели. Причем цели эти в основном военные. По данным иранского агентства ShafaqNA, наиболее массированный ракетный удар нанесли по авиабазе Неватим, поразив 20 израильских самолетов F-35 и причинив таким образом ВВС Израиля ущерб на сумму в 2,5 триллиона долларов (стоимость одного самолета — примерно 120-130 миллионов долларов).

Насколько верна эта информация, достоверно установить вряд ли удастся. Данных объективного контроля нет, а израильская сторона, разумеется, будет утверждать, что «да, обстрел был, но все мимо». Впрочем, на самом деле это не так уж важно. Гораздо важнее другое — если бы Тегеран принял решение об ударе по мирным городам Израиля, как это делал и делает сам Тель-Авив в секторе Газа, а с недавних пор еще и в Ливане, знаменитая система израильских ПВО не смогла бы уберечь израильтян от печальных последствий. Тем более что в этот раз Иран применил и гиперзвуковые ракеты, против которых «Железный купол» попросту бесполезен.

Фото: Ayal Margolin/JINI / Global Look Press

Одно это обстоятельство, по-хорошему, должно было заставить израильское руководство и поддерживающий его Вашингтон задуматься о цене военной авантюры Биньямина Нетаньяху, который, как и его ментальный собрат Владимир Зеленский, просто продлевает свое политическое существование. Но вместо этого мы слышим из Тель-Авива новые угрозы о готовности атаковать нефтегазовые объекты Ирана и абсолютно неуместный в такой ситуации политический пиар со стороны американских политиков и международных чиновников. В то время как Джо Байден и Камала Харрис решили поиграть мускулами, единодушно ответив на вопрос «что бы вы хотели сказать „Хезболле“ и их покровителю Ирану?» — «Don’t!» («Не смейте!»).

Фото: Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху (в середине). Avi Ohayon/GPO / Global Look Press

Дональд Трамп не преминул завить, что. пока он был президентом, ничего похожего на нынешние кризисы на Украине и Ближнем Востоке не происходило. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш высказал дежурное осуждение расширению ближневосточного конфликта и новому витку эскалации, чем еще раз подтвердил бессмысленность и никчемность возглавляемой им организации.

О том, что действия Израиля практически никем на Западе не осуждаются и никаких санкций против этой страны за вторжение ЦАХАЛ на территорию Ливана не вводят, можно даже не вспоминать. Тут уж, как говорится: врагам — закон, друзьям — все.

Но даже в контексте международной безопасности с точки зрения распространения метастазов нынешнего конфликта, который несет угрозу всему миру, можно было бы задуматься над тем, чтобы хоть как-то угомонить израильское руководство. Но нет, в единственной стране, способной повлиять на Израиль, у власти находится престарелый дедушка, давно уже впавший в маразм, и глупая недоучка, вряд ли представляющая себе потенциальный масштаб проблемы. Так и живем…