«Как никогда раньше». ХАМАС и «Хезболла» взяли Израиль в кольцо

Израиль подвергся массовым ракетным атакам сразу с нескольких сторон, рассказала 360.ru местная жительница Александра Э. По ее словам, прилеты фиксируют со стороны «Хезболлы» и ХАМАС, и в целом ситуация в стране сейчас серьезно обострилась.

Сейчас девушка находится в России. В Израиле остались ее родители, и «там жесть», отметила она.

«Покрывают ракетами по 400 штук. Ну единовременно, когда залп по „Железному куполу“, достаточно сложно это сдерживать. Сегодня уже было три залпа по центру страны. И плюс нам пришли уведомления о том, что возможно будет ракетная атака со стороны Ирана баллистическими ракетами», — рассказала собеседница 360.ru.

Эти атаки гораздо серьезнее ставших уже привычными обстрелов со стороны «Хезболлы» и ХАМАС, объяснила Александра. По ее словам, прямо сейчас в Израиле открыли воздушное пространство — это говорит о том, что кто-то успеет вылететь из страны. Несмотря на короткое затишье, жителям рекомендуют спать в одежде и быть готовыми к эвакуации.

«Стреляют очень плотно, нетипично плотно и много. Атака достаточно жесткая. Израильтяне — люди непугливые, но мои близкие говорят, что бахает так, как никогда раньше. В общем, ситуация обостренная. Но пока что открыли воздушное пространство, это значит, что прогнозируется некий перерыв в ракетных атаках», — добавила собеседница 360.ru.

Иранские военные атаковали Израиль вечером 1 октября. По данным СМИ, в воздушное пространство вошли около 500 ракет.