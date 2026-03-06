Палата представителей США отклонила резолюцию по Ирану

Палата представителей конгресса США отклонила резолюцию, ограничивающую администрацию президента в военных действиях против Ирана без одобрения конгресса. За принятие документа проголосовали 212 конгрессменов, 219 выступили против.

Ранее в сенате США также отклонили аналогичный документ. С перевесом в четыре голоса сенаторы проголосовали против инициативы. Документ накладывал запрет на ведение боевых действий в Иране без одобрения конгресса.

Единственным законодателем от Республиканской партии, выступившим за инициативу, стал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Он также оказался в числе авторов резолюции, поддержав ее еще до процедурного голосования.

Во время заседания сената произошло ЧП — морпех-ветеран начал кричать, что «никто не хочет воевать за Израиль», и его попытались вывести из зала. Усилия нескольких полицейских и одного сенатора не увенчались успехом, морскому пехотинцу удалось высказать свою позицию.