Полиция пыталась вывести с заседания сената США морпеха за его позицию по Ирану

Очередные слушания в сенате США закончились скандалом. Морпеха-ветерана попытались удалить из зала за его позицию по Ирану. Видеозапись опубликовали в телеграм-канале РИА «Новости»: США .

«Никто не хочет воевать за Израиль!» — кричал ветеран американских ВМС, пока его пытались вывести из зала.

На видео мужчину в военной форме морского пехотинца пытались выдворить со слушаний несколько полицейских и один из сенаторов. Однако им это не удалось, военный сопротивлялся и протестовал против войны с Ираном.

В результате этого заседания сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране. Против инициативы проголосовали 52 сенатора.

Американцев шокировали траты на операцию против Ирана. Журналисты выяснили, что только подготовка к операции — переброска кораблей и самолетов — стоила Вашингтону 630 миллионов долларов еще до первого выстрела. Первый день полномасштабных ударов увеличил счет на 779 миллионов, еще 43 миллиона ушли на дроны-камикадзе.

Также к тратам прибавились потери техники на базах, по которым бьет Иран. Суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч долларов.