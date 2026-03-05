Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа по операции в Иране. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Инициативу ограничить права президента единолично принимать решения по операции в Иране выдвинули сенаторы-демократы. Против нее высказались 52 сенатора, в поддержку инициативы выступили 48 сенаторов.

Документ накладывал запрет на ведение боевых действий без одобрения конгресса. Президент был обязан прекратить любое несогласованное действие с участием американских военных в течение 30 дней.

Демократы в конгрессе раскритиковали действия Трампа на Ближнем Востоке, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур.

В Пентагоне допустили, что операция против Ирана продлится до восьми недель. Сроки кампании могут варьироваться в зависимости от поставленных задач. Ранее Трамп установил временные рамки в четыре-пять недель.