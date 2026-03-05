Лишь один республиканец поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану в сенате

Только один республиканец в сенате США поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с итогами голосования в конгрессе.

Единственным законодателем от Республиканской партии, выступившим за инициативу, стал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Согласно базе конгресса, он также оказался в числе авторов резолюции, поддержав ее еще до процедурного голосования.

Однако большинство сенаторов проголосовали против документа, тем самым сохранив за Трампом право самостоятельно принимать решения по операции против Ирана. При этом среди демократов также не было единства — сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман присоединился к республиканцам и проголосовал против резолюции.