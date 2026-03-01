Пакистан заявил почти о тысяче убитых и раненых афганских военных

В ходе столкновений с пакистанскими силами погибли минимум 415 афганских военных, более 580 получили ранения. Об этом заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X .

По его словам, авиаудары нанесли по 46 объектам на территории Афганистана. Пакистанская армия уничтожила 182 афганских блокпоста и взяла под контроль еще 31. Также поражено свыше 185 единиц бронетехники.

Несколько дней назад афганские военные атаковали «ядерный объект» и военную базу на территории Пакистана. В результате, по словам местных СМИ, погибли сотни человек.

На следующий день Афганистан сообщил о сбитом пакистанском самолете и плененном пилоте. Через несколько часов Исламабад опроверг эту информацию.