Пакистан опроверг сообщения о сбитом самолете в Афганистане

Министерство информации и телерадиовещания Пакистана опровергло сообщения о том, что в ходе конфликта с Афганистаном был сбит пакистанский истребитель. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Утверждение о том, что пакистанский истребитель был сбит в Нангархаре, а его пилот захвачен, является ложным», — подчеркнули в министерстве.

Заявление Пакистана прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля Иран нанес массированные ракетные удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне в ответ на операцию США и Израиля «Эпическая ярость».

Тегеран объявил законными целями любые страны, предоставляющие инфраструктуру для израильских атак. В регионе закрыто воздушное пространство, сирены звучат в Израиле и странах Залива.