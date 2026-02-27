ВС Афганистана ударили по «ядерному объекту» в Пакистане

Афганские военные нанесли удар по «ядерному объекту» и военной базе на территории Пакистана. Об этом сообщил телеканал Ariana News в соцсети X .

База Какул находится в районе Абботтабада провинции Хайбер-Пахтунхва.

В результате удара в государственную больницу PIMS в Исламабаде, по данным журналистов, доставили множество раненых. Количество погибших исчисляется сотнями.

Пакистанские военные атаковали район Бармал в афганской провинции Пактика. Жертвами удара стали три мирных жителя.

Ранее глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф объявил о начале войны против правительства талибов в Афганистане. Министр обвинил их в том, что страну превратили в колонию Индии и ее марионетку. Кроме того, по его словам, талибы экспортируют терроризм и собрали в Афганистане «террористов со всего мира».